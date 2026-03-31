Çin Yangtze Nehri’nin altında yüksek hızlı demir yolu inşa ediyor

Salı, 31 Mart 2026 09:50:44 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’de toplam yatırım tutarı 500 milyar RMB’yi (72,5 milyar $) aşan Şanghay- Chongqing-Chengdu Yüksek Hızlı Demiryolu projesi kapsamında Yangtze Nehri’nin 89 metre altında dünyanın en büyük çaplı yüksek hızlı tren tünel açma çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor. Projenin, hammadde ve son kullanıcı sektörlerde yaklaşık 1,5 trilyon RMB (0,22 trilyon $) katma değer yaratması bekleniyor.

Söz konusu proje, yaklaşık 2.000 kilometrelik hat boyunca Shanghai’dan Chengdu’ya uzanacak ve Yangtze Nehri Deltası, Yangtze Nehri orta havzası ile Chengdu-Chongqing bölgelerini birbirine bağlayacak.

Demir yolu projesinin, yaklaşık 570.000 mt yüksek dayanımlı vasıflı çelik talebi yaratacağı ifade ediliyor.


