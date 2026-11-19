Yerel basında çıkan haberlere göre Çinli Metallurgical Corporation of China (MCC), bağlı kuruluşu MCC Capital Engineering & Research Incorporation Limited aracılığıyla Vietnam'daki VinMetal projesinin çelik üretim bölümüne yönelik 1,3 milyar RMB (195 milyon $) değerinde mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmesi imzaladı.

VinMetal çelik tesisinde yıllık 5 milyon mt üretim kapasitesi hedefleniyor

Vietnamlı holding Vingroup tarafından geliştirilen VinMetal çelik tesisi, Ha Tinh eyaletindeki Vung Ang Ekonomik Bölgesi'nde yer alıyor. Yaklaşık 8 trilyon VND kayıtlı yatırım tutarına sahip projenin yıllık çelik üretim kapasitesi 5 milyon mt olarak belirlendi.

Bununla birlikte Vingroup projenin başlangıç kapasitesini yıllık 6 milyon mt seviyesine çıkarmayı ve ardından kapasiteyi 20 milyon mt seviyesine yükseltmeyi planladığını açıkladı.

VinMetal uluslararası teknoloji iş birliklerini genişletiyor

VinMetal Primetals Technologies ve İtalyan ekipman tedarikçisi Danieli ile çelik üretimi ve haddeleme teknolojilerine yönelik farklı anlaşmalar yapmıştı. Bu anlaşmalar yıllık 700.000 mt'un üzerinde üretim kapasitesine sahip bir ray ve yapısal çelik üretim hattını da kapsıyor.

MCC, EPC sözleşmesine ilişkin ayrıntılı ekipman özelliklerini veya projenin uygulama takvimini henüz açıklamadı.