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Çin'in gayrimenkul yatırımları 2026'nın Ocak-Eylül döneminde düşüşünü sürdürdü, yeni inşaat faaliyetleri %24,9 geriledi

Salı, 20 Ekim 2026 09:51:23 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin'in toplam gayrimenkul yatırımları yıllık %20,6 düşüşle 5,34 trilyon RMB (800 milyar $) seviyesinde gerçekleşirken, düşüş oranı Ocak-Ağustos döneminde kaydedilene kıyasla 0,7 puan hızlandı.

Söz konusu dönemde Çin'de satılan yeni ticari gayrimenkullerin toplam alanı yıllık %13,2 düşüşle 564,83 milyon metrekare seviyesinde gerçekleşirken, düşüş oranı ilk sekiz ayda kaydedilene kıyasla 1,1 puan hızlandı.

Yılın ilk dokuz ayında Çin'de devam eden inşaat faaliyetlerinin toplam alanı yıllık %12,8 düşerken, düşüş oranı ilk sekiz ayda kaydedilen seviyede kaldı.

Bu segmentteki çelik tüketimiyle doğrudan bağlantılı olan yeni başlayan inşaat faaliyetlerinin alanı yıllık %24,9 düşerken, gerileme yılın ilk sekiz ayında kaydedilen %24,8 seviyesindeki düşüşe kıyasla hızlandı. Bu durum Eylül ayında koşulların kötüleştiğine ve çelik tüketen sektörlerden biri olan gayrimenkul sektöründeki gerilemenin devam ettiğine işaret ediyor.

Çin Metalürji Sanayisi Planlama ve Araştırma Enstitüsü'ne göre inşaat sektörünün Çin'in toplam çelik tüketimindeki payı 2020 yılındaki %58 seviyesinden dokuz puan düşerek 2025 yılında %49'a geriledi. İnşaat sektöründeki çelik kullanımındaki düşüş özellikle geçen yıl hızlanırken, tüketim %13 geriledi. 2026 yılında düşüş trendinin devam etmesi beklenmekle birlikte çelik talebindeki yıllık gerilemenin yavaşlayarak yaklaşık %4,1 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

1$ = 6,72 RMB

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya İnşaat 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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