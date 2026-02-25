 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’de...

Çin’de gayrimenkul piyasasına yönelik politikaların 2026 yılında da etkisini sürdürmesi bekleniyor

Çarşamba, 25 Şubat 2026 10:41:42 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in bağımsız gayrimenkul araştırma kuruluşu China Index Academy (CIA), 2026 yılının 15. Beş Yıllık Plan döneminin başlangıcını temsil ettiğini ve gayrimenkul sektörünün istikrara kavuşturulması açısından kritik bir yıl olacağını belirtti. Kurum, piyasanın dengelenmesi için güvenin yeniden sağlanmasının ve beklentilerin iyileştirilmesinin gerektiğini ifade etti.

Geçen yıl Aralık ayı sonunda Pekin yönetiminin gayrimenkul piyasası politikalarını optimize etme konusunda öncülük ettiği belirtilirken, Maliye Bakanlığı ile Devlet Vergi İdaresinin bireysel konut satışlarında uygulanan katma değer vergisi oranının düşürülmesine yönelik ortak bir bildirim yayımladığı hatırlatıldı. İlgili politikaların 2026 yılında da yürürlükte kalarak ekonomik büyümenin makul seviyelerde sürmesine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi. 


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya İnşaat 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde %15,9 düştü

16 Ara | Çelik Haberler

Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde %14,7 düştü

17 Kas | Çelik Haberler

Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları 2025 yılı Ekim ayında %0,8 geriledi

14 Kas | Çelik Haberler

Çin, 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde 24.300 eski mahallede yenileme çalışmalarına başladı

13 Kas | Çelik Haberler

Çinli çelik üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Ekim ortasında %0,9 azaldı, stoklar %4,4 arttı

24 Eki | Çelik Haberler

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları 2025 yılının Ekim ortasında %2,3 düştü

24 Eki | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları 2025 yılının Ekim ortasında %1,1 azaldı

24 Eki | Çelik Haberler

Çin’in sıcak rulo sac üretimi 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %4,5 arttı

23 Eki | Çelik Haberler

Çin’in demir cevheri üretimi 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %3,8 azaldı

23 Eki | Çelik Haberler

Çin’in inşaat demiri üretimi 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %0,1 azaldı

23 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis