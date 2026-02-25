Çin’de gayrimenkul piyasasına yönelik politikaların 2026 yılında da etkisini sürdürmesi bekleniyor

Çin’in bağımsız gayrimenkul araştırma kuruluşu China Index Academy (CIA), 2026 yılının 15. Beş Yıllık Plan döneminin başlangıcını temsil ettiğini ve gayrimenkul sektörünün istikrara kavuşturulması açısından kritik bir yıl olacağını belirtti. Kurum, piyasanın dengelenmesi için güvenin yeniden sağlanmasının ve beklentilerin iyileştirilmesinin gerektiğini ifade etti.

Geçen yıl Aralık ayı sonunda Pekin yönetiminin gayrimenkul piyasası politikalarını optimize etme konusunda öncülük ettiği belirtilirken, Maliye Bakanlığı ile Devlet Vergi İdaresinin bireysel konut satışlarında uygulanan katma değer vergisi oranının düşürülmesine yönelik ortak bir bildirim yayımladığı hatırlatıldı. İlgili politikaların 2026 yılında da yürürlükte kalarak ekonomik büyümenin makul seviyelerde sürmesine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.