Çin'de gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş 2026’nın ilk yarısında hızlandı, yeni inşaat başlangıçları %23,4 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ilk yarısında ülkedeki toplam gayrimenkul yatırımları yıllık %18,0 düşüşle 3,8074 trilyon RMB'ye (0,56 trilyon $) geriledi. Böylece düşüş hızı, Ocak-Mayıs dönemine kıyasla 1,8 puan arttı.

Söz konusu dönemde Çin'de satılan ticari gayrimenkullerin toplam alanı yıllık %11,6 düşüşle 401,4 milyon m² olurken, gerileme hızı yılın ilk beş ayına göre 0,8 puan arttı.

Yılın ilk altı ayında Çin'de toplam inşaat faaliyet alanı yıllık %12,5 azalırken, düşüş hızı ilk beş aya kıyasla 0,2 puan yükseldi.

Çelik tüketimiyle doğrudan bağlantılı olan yeni inşaat başlangıç alanı ise yıllık %23,4 gerileyerek ilk beş aydaki %22,6'lık düşüşün de üzerine çıktı. Bu durum, Haziran ayında gayrimenkul sektöründeki zayıflığın daha da derinleştiğine ve çelik tüketen sektörlerden biri olan inşaat sektöründeki kötüye gidişin sürdüğüne işaret ediyor.

Çin Metalurji Sanayi Planlama ve Araştırma Enstitüsünün verilerine göre inşaat sektörünün Çin'in toplam çelik tüketimindeki payı 2025 yılında %49'a gerileyerek 2020'deki %58 seviyesine kıyasla dokuz puan düştü. İnşaat sektöründeki çelik kullanımındaki gerileme geçen yıl özellikle belirgin olurken, tüketim yıllık %13 azaldı. Enstitü, 2026 yılında düşüş eğiliminin devam etmesini beklerken, çelik talebindeki gerilemenin yaklaşık %4,1 ile daha sınırlı olacağını öngörüyor.