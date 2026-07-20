 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin'de...

Çin'de gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş 2026’nın ilk yarısında hızlandı, yeni inşaat başlangıçları %23,4 geriledi

Pazartesi, 20 Temmuz 2026 10:21:01 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ilk yarısında ülkedeki toplam gayrimenkul yatırımları yıllık %18,0 düşüşle 3,8074 trilyon RMB'ye (0,56 trilyon $) geriledi. Böylece düşüş hızı, Ocak-Mayıs dönemine kıyasla 1,8 puan arttı.

Söz konusu dönemde Çin'de satılan ticari gayrimenkullerin toplam alanı yıllık %11,6 düşüşle 401,4 milyon m² olurken, gerileme hızı yılın ilk beş ayına göre 0,8 puan arttı.

Yılın ilk altı ayında Çin'de toplam inşaat faaliyet alanı yıllık %12,5 azalırken, düşüş hızı ilk beş aya kıyasla 0,2 puan yükseldi.

Çelik tüketimiyle doğrudan bağlantılı olan yeni inşaat başlangıç alanı ise yıllık %23,4 gerileyerek ilk beş aydaki %22,6'lık düşüşün de üzerine çıktı. Bu durum, Haziran ayında gayrimenkul sektöründeki zayıflığın daha da derinleştiğine ve çelik tüketen sektörlerden biri olan inşaat sektöründeki kötüye gidişin sürdüğüne işaret ediyor.

Çin Metalurji Sanayi Planlama ve Araştırma Enstitüsünün verilerine göre inşaat sektörünün Çin'in toplam çelik tüketimindeki payı 2025 yılında %49'a gerileyerek 2020'deki %58 seviyesine kıyasla dokuz puan düştü. İnşaat sektöründeki çelik kullanımındaki gerileme geçen yıl özellikle belirgin olurken, tüketim yıllık %13 azaldı. Enstitü, 2026 yılında düşüş eğiliminin devam etmesini beklerken, çelik talebindeki gerilemenin yaklaşık %4,1 ile daha sınırlı olacağını öngörüyor.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya İnşaat Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin'de gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde hızlandı, yeni inşaat alanı %22,6 geriledi

17 Haz | Çelik Haberler

Çin’de gayrimenkul yatırımları ilk çeyrekte düşüşünü sürdürdü, yeni inşaatlardaki gerileme %20 seviyesine yavaşladı

17 Nis | Çelik Haberler

Asya piyasasının yanı sıra Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları da düştü

07 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Yükselen teklifler ve Çin’deki yukarı yönlü seyir karşısında Asya’da inşaat demiri fiyatları arttı

22 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya inşaat demiri piyasası genelinde aşağı yönlü bir eğilim var

18 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya’da inşaat demiri fiyatları sınırlı talep nedeniyle gevşedi

11 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya inşaat demiri piyasasındaki rekabet şiddetleniyor

25 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya’ya verilen uzun mamul teklifleri

29 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Baogang Fives Group ile işbirliği anlaşması imzaladı

30 Tem | Çelik Haberler

Çin’den Güneydoğu Asya’ya verilen uzun çelik teklifleri

06 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis