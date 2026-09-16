Çin'in gayrimenkul yatırımları 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde düşüşünü sürdürdü yeni inşaat faaliyetleri %24,8 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'in toplam gayrimenkul yatırımları yıllık %19,9 düşüşle 4,8 trilyon RMB (0,7 trilyon $) seviyesinde gerçekleşirken, düşüş oranı Ocak-Temmuz döneminde kaydedilene kıyasla 0,7 puan hızlandı.

Söz konusu dönemde Çin'de satılan yeni ticari gayrimenkullerin toplam alanı yıllık %12,1 düşüşle 498,8 milyon metrekare seviyesinde gerçekleşirken, düşüş oranı ilk yedi ayda kaydedilene kıyasla 0,3 puan hızlandı.

Yılın ilk sekiz ayında Çin'de devam eden inşaat faaliyetlerinin toplam alanı yıllık %12,8 düşerken, düşüş oranı ilk yedi ayda kaydedilene kıyasla 0,1 puan hızlandı.

Bu segmentteki çelik tüketimiyle doğrudan bağlantılı olan yeni başlayan inşaat faaliyetlerinin alanı yıllık %24,8 düşerken, gerileme yılın ilk yedi ayında kaydedilen %24,0 seviyesindeki düşüşe kıyasla hızlandı. Bu durum Ağustos ayında koşulların kötüleştiğine ve çelik tüketen sektörlerden biri olan gayrimenkul sektöründeki gerilemenin devam ettiğine işaret ediyor.

Çin Metalürji Sanayisi Planlama ve Araştırma Enstitüsü'ne göre inşaat sektörünün Çin'in toplam çelik tüketimindeki payı 2020 yılındaki %58 seviyesinden dokuz puan düşerek 2025 yılında %49'a geriledi. İnşaat sektöründeki çelik kullanımındaki düşüş özellikle geçen yıl hızlanırken, tüketim %13 geriledi. 2026 yılında düşüş trendinin devam etmesi beklenmekle birlikte çelik talebindeki gerilemenin yavaşlayarak yaklaşık %4,1 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.