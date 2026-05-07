Çin’de 100 büyük şehirde yeni konut fiyatları 2026’nın Nisan ayında %0,08 arttı, ikinci çeyrekte emlak sektörüne daha fazla destek bekleniyor

Çin’in en büyük bağımsız emlak araştırma kuruluşu CIA tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Nisan ayında Çin’in 100 büyük şehrindeki ortalama yeni konut fiyatları aylık %0,08 ve yıllık %2,18 artışla 17.129 RMB/metrekare (2.497$/m²) seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan Nisan ayında Çin’in 100 büyük şehrindeki ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,46 düşüşle 12.733 RMB/metrekare (1.856$/m²) seviyesine geriledi. Söz konusu aylık düşüş Mart ayına kıyasla 0,12 puan hızlanırken, yıllık düşüş ise %8,34 seviyesinde gerçekleşerek önceki aya göre 0,21 puan yavaşladı.

Yeni konut segmentinde, Şanghay, Shenzhen ve Hangzhou gibi önemli şehirlerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik konut projelerinin piyasaya sürülme hızının Nisan ayında artması, Çin’in 100 büyük şehrindeki ortalama yeni konut fiyatlarında aylık bazdaki yapısal yükselişi destekledi.

Yerel yönetimlerin ikinci çeyrekte çeşitli destekleyici önlemlerin uygulanmasını hızlandıracağı ifade ediliyor. Talep tarafında Çin, kamu konut fonlarının optimize edilmesi ve konut alım sübvansiyonlarına yönelik politikalar açıkladı. Arz tarafında ise mevcut ticari konutlar ile atıl arazilerin satın alınmasının teşvik edilmeye devam edilmesi ve kaliteli konut inşasına yönelik destek politikalarının geliştirilmesi planlanıyor.

İnşaat sektörünün Çin’in toplam çelik tüketimindeki payı 2025 yılında, emlak projeleri ve altyapı yatırımlarındaki çelik kullanımını kapsayacak şekilde %49 seviyesinde gerçekleşti. Nisan ayında görülen bazı geçici iyileşme işaretlerinin piyasadaki aşağı yönlü trendi tersine çevirmesi ve çelik tüketimini belirgin şekilde desteklemesi beklenmiyor. Ancak diğer taraftan, bu gelişmeler emlak sektöründeki çelik tüketimindeki düşüş hızının son birkaç yılda görülen kadar sert olmamasına yardımcı olabilir.