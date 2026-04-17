 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’de...

Çin’de gayrimenkul yatırımları ilk çeyrekte düşüşünü sürdürdü, yeni inşaatlardaki gerileme %20 seviyesine yavaşladı

Cuma, 17 Nisan 2026 13:41:28 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre bu yıl Ocak-Mart döneminde ülkedeki toplam gayrimenkul yatırımları yıllık bazda %11,2 düşüşle 1,77 trilyon RMB (258,3 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüş, Ocak-Şubat dönemine kıyasla 0,1 puan daha hızlı oldu.

Aynı dönemde Çin’de satılan ticari gayrimenkullerin toplam alanı 195,25 milyon m² ile yıllık bazda %10,4 geriledi. Ancak bu düşüş, yılın ilk iki ayındaki gerilemeye kıyasla 3,1 puan daha yavaş gerçekleşti. Mart ayında satışlarda sınırlı bir toparlanma görülse de 2025 ile karşılaştırıldığında hâlâ daha zayıf bir seyir söz konusu.

Yılın ilk üç ayında toplam inşaatların alanı yıllık bazda %11,7 azaldı. Çelik tüketimiyle doğrudan bağlantılı olan yeni inşaat başlangıç alanı ise %20,3 düşüş kaydetti. Bu oran, yılın ilk iki ayındaki %23,1’lik düşüşe kıyasla gerileme hızının yavaşladığını gösteriyor. Mart ayında sınırlı bir iyileşme görülse de piyasa kaynakları yeni inşaatlardaki düşüş %10’un üzerinde kaldığı sürece gayrimenkul sektörünün çelik tüketimi açısından zayıf görünümünü koruduğunu belirtiyor.

Çin Metalurji Sanayi Planlama ve Araştırma Enstitüsü’ne göre inşaat sektörünün toplam çelik tüketimi içindeki payı 2020’deki %58 seviyesinden 2025’te %49’a gerileyerek 9 puan düşüş kaydetti. Özellikle geçen yıl inşaat segmentindeki çelik tüketimi %13 daraldı.

2026 yılı için beklenti düşüşün devam etmesi yönünde olsa da çelik talebindeki gerilemenin daha sınırlı, yaklaşık %4,1 seviyesinde olması öngörülüyor. İlk çeyrek verileri dikkate alındığında yılın ilerleyen dönemlerinde gayrimenkul sektöründe kısmi bir toparlanma ihtimali bulunuyor.


Benzer Haber ve Analizler

Asya piyasasının yanı sıra Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları da düştü

07 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Yükselen teklifler ve Çin’deki yukarı yönlü seyir karşısında Asya’da inşaat demiri fiyatları arttı

22 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya inşaat demiri piyasası genelinde aşağı yönlü bir eğilim var

18 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya’da inşaat demiri fiyatları sınırlı talep nedeniyle gevşedi

11 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya inşaat demiri piyasasındaki rekabet şiddetleniyor

25 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya’ya verilen uzun mamul teklifleri

29 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Baogang Fives Group ile işbirliği anlaşması imzaladı

30 Tem | Çelik Haberler

Çin’den Güneydoğu Asya’ya verilen uzun çelik teklifleri

06 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de demir yolları için çelik ray üretimi ocak-mayıs döneminde %20,4 azaldı

24 Haz | Çelik Haberler

LY Steel: Emlak sektöründeki canlanma çelik sektörünü olumlu etkileyecek

08 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis