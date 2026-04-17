Çin’de gayrimenkul yatırımları ilk çeyrekte düşüşünü sürdürdü, yeni inşaatlardaki gerileme %20 seviyesine yavaşladı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre bu yıl Ocak-Mart döneminde ülkedeki toplam gayrimenkul yatırımları yıllık bazda %11,2 düşüşle 1,77 trilyon RMB (258,3 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüş, Ocak-Şubat dönemine kıyasla 0,1 puan daha hızlı oldu.

Aynı dönemde Çin’de satılan ticari gayrimenkullerin toplam alanı 195,25 milyon m² ile yıllık bazda %10,4 geriledi. Ancak bu düşüş, yılın ilk iki ayındaki gerilemeye kıyasla 3,1 puan daha yavaş gerçekleşti. Mart ayında satışlarda sınırlı bir toparlanma görülse de 2025 ile karşılaştırıldığında hâlâ daha zayıf bir seyir söz konusu.

Yılın ilk üç ayında toplam inşaatların alanı yıllık bazda %11,7 azaldı. Çelik tüketimiyle doğrudan bağlantılı olan yeni inşaat başlangıç alanı ise %20,3 düşüş kaydetti. Bu oran, yılın ilk iki ayındaki %23,1’lik düşüşe kıyasla gerileme hızının yavaşladığını gösteriyor. Mart ayında sınırlı bir iyileşme görülse de piyasa kaynakları yeni inşaatlardaki düşüş %10’un üzerinde kaldığı sürece gayrimenkul sektörünün çelik tüketimi açısından zayıf görünümünü koruduğunu belirtiyor.

Çin Metalurji Sanayi Planlama ve Araştırma Enstitüsü’ne göre inşaat sektörünün toplam çelik tüketimi içindeki payı 2020’deki %58 seviyesinden 2025’te %49’a gerileyerek 9 puan düşüş kaydetti. Özellikle geçen yıl inşaat segmentindeki çelik tüketimi %13 daraldı.

2026 yılı için beklenti düşüşün devam etmesi yönünde olsa da çelik talebindeki gerilemenin daha sınırlı, yaklaşık %4,1 seviyesinde olması öngörülüyor. İlk çeyrek verileri dikkate alındığında yılın ilerleyen dönemlerinde gayrimenkul sektöründe kısmi bir toparlanma ihtimali bulunuyor.