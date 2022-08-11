SeAH Group Orta Doğu’da genişlemek için Aramco ile ortak girişim kurdu

Perşembe, 11 Ağustos 2022 14:24:28 (GMT+3) | İstanbul

Güney Kore merkezli SeAH Changwon Integrated Special Steel Corporation, Suudi Arabistan merkezli petrol şirketi Aramco ile SeAH Gulf Special Steel Industries (SGSI) adında bir ortak girişim kurduğunu açıkladı.

Ortak girişimin SEAH Group’un Orta Doğu’da genişlemesini hızlandırması bekleniyor.

SGSI, Suudi Arabistan’da bulunan King Salman Energy Park’ta (SPARK) yıllık 17.000 mt üretim kapasiteli dikişsiz paslanmaz çelik boru üretim tesisi kurmak için 230 milyon $ yatırım yapacak. Bu yılın dördüncü çeyreğinde inşa edilecek tesisin 2025 yılının ilk yarısında üretime başlaması planlanıyor.