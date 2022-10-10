Schnitzer 2021-22 mali yılında tarihinin ikinci en yüksek gelirini elde etmeyi bekliyor

Pazartesi, 10 Ekim 2022 10:39:14 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli çelik üretim ve hurda metal geri dönüşüm şirketi Schnitzer Steel Industries, Inc., 31 Ağustos 2022 tarihinde sona eren 2021-22 mali yılında gelirinin şirketin 116 yıllık tarihindeki ikinci en yüksek seviyede yer almasını bekliyor. Bu beklentide yüksek nihai mamul ve geri dönüştürülmüş metal fiyatları, enflasyonist maliyet baskılarını dengelemek amacıyla başarıyla uygulanan girişimler ve iki şirket alımı dahil olmak üzere stratejik girişimlerindeki gelişmeler rol oynadı.

Ön sonuçlara göre şirket, düşen geri dönüştürülmüş metal fiyatları nedeniyle 31 Ağustos tarihinde sona eren dördüncü çeyrekte düzenlenmiş AVFÖK’ünün 38-40 milyon $ seviyesinde yer alacağını tahmin ediyor.

Schnitzer’in CEO’su Tamara Lundgren, “Gelişmiş metal geri dönüştürme teknolojisi sistemlerine yönelik yatırımlarımızı ilerlettik ve Cascade çelik tesisimizde karbonsuz ürün olan GRN SteelTM’i piyasaya sürdük. Dördüncü çeyrek sonuçlarımız, demir ve demir dışı ürün satış fiyatları ve talebindeki önemli düşüş, fiyatlardaki gerileme ve zayıflayan ekonomik koşullar nedeniyle sıkılaşan tedarik akışları ve uzun süren operasyonel kesintiden olumsuz etkilendi,” dedi.