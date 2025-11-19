 |  Giriş 
Fortescue yeşil demir projesinde Metso’nun hidrojen bazlı DRI ve elektrikli eritme teknolojilerini kullanacak

Çarşamba, 19 Kasım 2025 12:08:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Finlandiya merkezli önde gelen mühendislik ve teknoloji şirketi Metso Outotec Corporation, Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue’nun Batı Avustralya’nın Pilbara bölgesindeki Christmas Creek yeşil metal projesi için süreç tasarımı ve teknoloji tedariki hizmetleri vereceğini duyurdu.

Proje kapsamında Metso’nun %100 yeşil hidrojenle çalışabilen Circored™ akışkan yataklı doğrudan indirgeme ve elektrikli doğrudan indirgenmiş demir (DRI) eritme fırını teknolojilerinin bir arada kullanıldığı ifade edildi. Bu yöntemin düşük emisyonlu çelik üretimine geçişe öncülük etmesinin beklendiği belirtildi.

Ayrıca söz konusu teknolojiler sayesinde yenilenebilir enerji ve hidrojen kullanılarak yüksek saflıkta yeşil metal üretilmesinin ve indirgeyici madde olarak fosil yakıtlara olan ihtiyacın bertaraf edilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Deneme tesisinin inşası sürüyor

Christmas Creek yeşil metal tesisinin üretim kapasitesinin başlangıçta 1.500 mt seviyesinde yer alacağı ve daha büyük ölçekli ticari tesislerin önünü açacak bir platform görevi göreceği aktarıldı. Fortescue, ilerleyen fazlar için en uygun konfigürasyon ve kapasiteyi belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Temeli atılan ve bu yılın Eylül ayında Metso’dan temin edilen ekipmanları kurulan tesisin inşasının devam ettiği belirtildi. 

Circored™ teknolojisinin, toz demir cevherinin peletleme işlemine gerek kalmadan doğrudan kullanılmasına olanak tanıdığının ve bu durumun Pilbara’da çıkarılan demir cevheri için önemli bir avantaj sunduğunun altı çizildi. Söz konusu teknolojinin elektrikli eritme fırınında doğrudan kullanılabilecek yüksek metalizasyon oranına sahip DRI ürettiği paylaşıldı.


