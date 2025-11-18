 |  Giriş 
Batı Avustralya yerel üretimi desteklemek için kamu projelerinde yeşil çelik kullanacak

Salı, 18 Kasım 2025 15:24:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Batı Avustralya eyaleti hükümeti, yerel üretimi güçlendirmek, eyaletin karbonsuzlaşma hedeflerini hızlandırmak ve eyaleti düşük emisyonlu sanayi üretiminde lider konumuna getirmek için yeşil çelik odaklı kamu alım girişimi başlattığını duyurdu.

Hükümet, Kwinana, Orta Batı ve Pilbara bölgelerinde gerçekleştirilen yeşil demir ve yeşil çelik projelerinin yüksek değerli sanayi fırsatları arasında yer aldığını ifade etti.

Yeşil çelik stratejik bir fırsat konumunda

Eyalet hükümeti, kamu alımları aracılığıyla erken talep yaratarak yerel çelik üretim kapasitesini artırmayı, devre dışı bırakılan madencilik ve açık deniz petrol-doğal gaz varlıklarının geri dönüşümünü desteklemeyi, büyük altyapı programlarında karbon yoğunluğunu azaltmayı ve enerji geçişi için dayanıklı bir tedarik zinciri oluşturmayı hedeflediğini dile getirdi.

Bununla birlikte yeşil çeliğin, kara yolları, demir yolları, enerji iletim hatları, kamu binaları ve yeni hastane projelerinde geniş ölçekte kullanılabileceğine dikkat çekti.

Batı Avustralya’da üretilen yeşil çeliğe öncelik

Yeni satın alım yaklaşımı kapsamında hükümet, Batı Avustralya’da üretilen yeşil çeliğe öncelik verecek bir dizi uygulamayı devreye alacağını paylaştı. Bu uygulamalar arasında şunlar yer alıyor:

  • Çelik ürünlerine özel Batı Avustralya Endüstri Katılım Stratejisi yayımlanmasıyla kamu projelerinde çelik kullanımına yönelik beklentilerin netleştirilmesi, geri dönüştürülmüş ve düşük emisyonlu çeliğin öneminin kabul edilmesi ve değer-fayda analizinin zorunlu hale getirilmesi.
  • Sağlık, ulaşım ve temiz enerji sektörleri dahil olmak üzere kamu projelerine yönelik yerel çelik tedarikinin artırılması.
  • Yeşil çelik tedarikçilerden niyet beyanı toplanması.

Enerji dönüşümü için yeşil çelik kritik önem taşıyor

Batı Avustralya Eyaleti Valisi Roger Cook, yerel yeşil çeliğin Batı Avustralya’nın yenilenebilir enerji ve temiz sanayi liderliği hedefleri için kritik olduğunu belirtti. Cook, yeni girişimin yerel imalat kapasitesinin yanı sıra inşaat ve sanayi sektörlerinde istihdamı artıracağını ifade etti.

Enerji, Karbonsuzlaşma ve İmalat Bakanı Amber-Jade Sanderson ise yeşil çelik sektörünün gelişmesinin eyaletin endüstriyel ekonomisini çeşitlendireceğini, gelecekteki büyük altyapı projelerini destekleyeceğini, karbonsuzlaşma ile sanayi gelişimini uyumlu hale getireceğini ve ulaşım, enerji ağları, konut ve sağlık yatırımlarının tedarik zincirlerini güçlendireceğini söyledi.


