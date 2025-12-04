 |  Giriş 
Fortescue ve TISCO çelik sektörünün karbonsuzlaşmasına yönelik yeni bir teknolojiyi test edecek

Perşembe, 04 Aralık 2025 14:21:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, çelik sektörünün karbonsuzlaşmasını destekleyecek yeni teknolojiler geliştirmek üzere Çinli çelik üreticisi Baowu Group’un bağlı kuruluşu Taiyuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd. (TISCO) ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

İş birliği kapsamında demir cevherini indirgemek için hidrojen ve yüksek sıcaklıklı plazma kullanan hidrojen bazlı plazma teknolojisine odaklanılacağı belirtildi. Bu sayede yüksek fırın veya bazı doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretim rotalarında gerekli olan sinterleme, peletleme veya koklaştırma süreçlerine ihtiyaç duyulmayacağına dikkat çekildi. Söz konusu teknolojinin daha kompakt ve enerji verimli bir üretim süreci sunabileceği, aynı zamanda Fortescue’nun Pilbara demir cevheriyle uyumlu düşük emisyonlu demir üretmesine olanak tanıyabileceği vurgulandı.

Pilot tesis yıllık 5.000 mt pik demir üretecek

Bu doğrultuda Fortescue ve TISCO’nun endüstriyel ölçekte denemeler yapmak üzere pik demir üretim kapasitesi yıllık 5.000 mt seviyesinde yer alacak bir pilot tesis inşa edeceği, aynı zamanda bu tesisin tasarımını ve işletmesini üstleneceği paylaşıldı.

Ayrıca Fortescue’nun geliştirme programını finanse edeceği ve projeyi yönlendirmek üzere TISCO ve diğer ortaklarla teknik komite oluşturacağı bildirildi.


