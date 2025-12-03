Avustralya ve Çin çelik sektörünü karbonsuzlaştırmak için ortak diyalog başlatıyor

Avustralya ve Çin hükümetleri, çelik sektörünün karbonsuzlaşmasına yönelik ortak politika diyalogu başlatmak üzere mutabakat anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Böylelikle demir-çelik değer zincirlerinin tamamında emisyonların azaltılmasına yönelik ikili iş birliği için önemli bir adım atılmış oldu. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bu yılın Temmuz ayında gerçekleştirdiği Çin ziyaretinde bu yönde bir taahhütte bulunmuştu.

Değer zinciri emisyonları, düşük emisyonlu piyasalar ve politika uyumu

Diyalog, demir-çelik değer zincirleri için karbonsuzlaşma yolları, demir-çelik piyasaları ve ticaretinin karbonsuzlaştırılması ve ilgili ulusal politika düzenlemeleri ile iş birliği fırsatlarına odaklanacak.

Çelik üretiminin küresel sera gazı emisyonlarının %9’unu oluşturduğu ve önümüzdeki dönemlerde düşük emisyonlu çelik talebinin önemli ölçüde artacağı göz önünde bulundurulduğunda küresel karbonsuzlaşmayı hızlandırmak için koordineli eylemin gerekli olduğunu düşünülüyor.

Avustralya, 2026 yılında diyalogun ilk toplantısına ev sahipliği yapacak.