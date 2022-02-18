Sanayi Federasyonu barajların devre dışı bırakılması için belirlenen son tarihe itiraz ediyor

Cuma, 18 Şubat 2022 09:40:20 (GMT+3) | Sao Paulo

Minas Gerais Eyaleti Sanayi Federasyonu (FIEMG), barajların devre dışı bırakılması için alınan karara karşı dava açtı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Minas Gerais eyaleti yönetimi barajların devre dışı bırakılması için belirlenen son tarihin 25 Şubat olduğunu bildirmiş, FIEMG söz konusu tarihe riayet edilmesinin mümkün olmadığını ifade etmişti.

Yönetmelik uyarınca, barajlarını vaktinde devre dışı bırakmayan şirketlerin ruhsatlarına eyalet yönetimi tarafından el koyulabildiği öğrenildi. FIEMG, Brezilya Ulusal Madencilik Kurumu’nun (ANM) barajlarını vaktinde devre dışı bırakamayan şirketlerin başvurularını değerlendirebileceğini ve ANM yönetmeliğinin eyalet yasalarından üstün olduğunu belirtti.

Minas Gerais eyaletinde yaklaşık altı barajın vaktinde devre dışı bırakılması bekleniyor. Şimdiye kadar 48 barajdan yalnızca 18’inin devre dışı bırakıldığı biliniyor. FIEMG söz konusu altı barajın vaktinde devre dışı bırakılmasına kesin gözüyle bakmıyor.