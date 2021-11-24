Samsung Teksas’ta yarı iletken çip üretim tesisi kuracak

Çarşamba, 24 Kasım 2021 15:19:04 (GMT+3) | İstanbul

Güney Kore merkezli Samsung, yaklaşık 17 milyar $’lık yatırımla Taylor, Teksas, ABD’de yeni bir yarı iletken çip üretim tesisi kuracağını açıkladı. Yatırım, gelişmiş yarı iletken çip üretimini artıracak.

2024 yılının ikinci yarısında faaliyete geçmesi planlanan ve 2.000’den fazla kişiye istihdam sağlayacağı belirtilen tesisin temelleri 2022 yılının ilk yarısında atılacak.

Samsung Electronics cihaz çözümleri biriminin CEO’su Kinam Kim, “Daha yüksek üretim kapasitesiyle, müşterilerimize daha iyi hizmet vererek küresel yarı iletken çip tedarik zincirinin istikrarına katkıda bulunacağız,” dedi.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, “Yerel yarı iletken çip üretiminin artırılması, ulusal ve ekonomik güvenliğimiz için kritik öneme sahip. Samsung ile ABD’de varlığını geliştirmek isteyen diğer yarı iletken çip imalat şirketleriyle ortaklığın devam etmesini istiyoruz. Yarı iletken çipler tüm ekonomimizin temelini oluşturuyor ve bu ürünlere olan talep artmaya devam edecek,” dedi. Raimondo ayrıca, meclis ve senatoyu gerekli yatırımları sağlamak ve ABD’de daha fazla yarı iletken çip tesisinin inşa edilmesini teşvik etmek için ABD Yenilik ve Rekabet Yasası üzerinde anlaşmaya varmaya çağırdı.