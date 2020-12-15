Samarco beş yıl aranın ardından Mariana tesisini yeniden faaliyete başlatıyor

Salı, 15 Aralık 2020 11:43:23 (GMT+3) | Sao Paulo

Vale ve BHP Billiton’ın 50/50 hisseyle sahip oldukları ortak girişim Brezilyalı pelet üreticisi Samarco, Mariana’da bulunan Germano tesisini 2015 yılının Kasım ayında 19 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan demir cevheri atık barajının çökmesi nedeniyle beş yıl askıya almasının ardından yeniden faaliyete sokacak.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, şirket Aralık ayının ikinci yarısında üretime kademeli bir şekilde yeniden başlamayı planlıyor. Samarco faaliyetlerine %26 kapasiteyle yeniden başlayacak ve şirketin, Aralık ayının ikinci yarısında Espirito Santo eyaletinde bulunan Ubu tesisinde pelet üretimine başlaması bekleniyor.