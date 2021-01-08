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Samarco Avrupa’ya demir cevheri peleti ihraç edecek

Cuma, 08 Ocak 2021 15:50:10 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Vale ve BHP Billiton’ın yarı yarıya ortak girişimi Brezilyalı pelet üreticisi Samarco, faaliyetlerine yeniden başladıktan sadece birkaç hafta sonra, Avrupa’ya pelet ihraç etmeyi planladığını duyurdu.

Avrupa’ya yapılacak ilk pelet ihracatının “önümüzdeki birkaç gün” içinde gerçekleşmesi bekleniyor. İhracat miktarı belirtilmezken, söz konusu ihracat büyük olasılıkla, şirketin aynı zamanda bir pelet tesisine sahip olduğu Samarco’nun Ubu limanından yapılacak.

Samarco, 19 kişinin ölümüne sebep olan demir cevheri atık barajı patlaması nedeniyle 5 yıllık duraksamasının ardından Aralık ortalarında faaliyetlerine yeniden başladı. Samarco’nun yeniden girmesinin, hem Minas Gerais hem de Espirito Santo eyaletlerinin gayrisafi yurt içi hasılasını artırması bekleniyor.


Etiketler: Güney Amerika  hammaddeler  Brezilya  madencilik  |  benzer haberler »


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