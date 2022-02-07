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Samarco 2028 yılına kadar tam kapasiteyle faaliyet göstermeyi bekliyor

Pazartesi, 07 Şubat 2022 10:36:24 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Vale ile BHP Billiton’ın ortak girişimi olan Brezilyalı pelet üreticisi Samarco 2028 yılına kadar tam kapasiteyle faaliyet göstermeyi beklediğini bildirdi.

Şirket geçtiğimiz yıl 2029 yılına kadar tam kapasiteyle faaliyet göstermeyi planladığını açıklamıştı.

Samarco 2015 yılının Kasım ayında 19 kişinin hayatını kaybetmesine ve faaliyetlerine ara vermesine neden olan Mariana felaketinin ardından 2020 yılının Aralık ayında üretime yeniden başlamıştı.

Şirket ayrıca 2026 yılında tesislerinden birinde üretime yeniden başlayarak ve sulu taşıma hattını yeniden devreye alarak üretimini artıracağını da bildirdi.


Etiketler: Güney Amerika  madencilik  Brezilya  |  benzer haberler »


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