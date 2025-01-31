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Samarco 2024 yılına ilişkin mali sonuç beklentilerini açıkladı

Cuma, 31 Ocak 2025 10:57:10 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, 2024’ün son çeyreğindeki mali sonuçlarına yönelik tahminlerini açıkladı.

Tahminlere göre şirket çeyreklik bazda %14 ve yıllık bazda %13 artışla 2,9 milyon mt demir cevheri ve pelet üretimi gerçekleştirirken, satışları önceki çeyreğe kıyasla %51 ve yıllık %13 artışla 3 milyon mt olarak kaydedildi.

Şirketin ortalama satış fiyatı çeyreklik %6 ve yıllık %15 düşüşle 139$/mt’a geriledi.

Samarco 2024 yılının tamamında %4 artışla 9,7 milyon mt pelet ve toz cevher üretti. Üreticinin toplam satışları %2 artışla 9,4 milyon mt’a çıkarken, ortalama satış fiyatları %7 düşüşle 154$/mt oldu.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Mali Sonuçlar 

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