Samarco 2024 yılına ilişkin mali sonuç beklentilerini açıkladı

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, 2024’ün son çeyreğindeki mali sonuçlarına yönelik tahminlerini açıkladı.

Tahminlere göre şirket çeyreklik bazda %14 ve yıllık bazda %13 artışla 2,9 milyon mt demir cevheri ve pelet üretimi gerçekleştirirken, satışları önceki çeyreğe kıyasla %51 ve yıllık %13 artışla 3 milyon mt olarak kaydedildi.

Şirketin ortalama satış fiyatı çeyreklik %6 ve yıllık %15 düşüşle 139$/mt’a geriledi.

Samarco 2024 yılının tamamında %4 artışla 9,7 milyon mt pelet ve toz cevher üretti. Üreticinin toplam satışları %2 artışla 9,4 milyon mt’a çıkarken, ortalama satış fiyatları %7 düşüşle 154$/mt oldu.