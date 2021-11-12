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Salzgitter’in satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde %33,1 arttı

Cuma, 12 Kasım 2021 10:34:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group, bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirket, 2020 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 243 milyon € net zarardan 467,7 milyon € net kâra geçerken, satış gelirleri yıllık %33,1 artışla 7 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Salzgitter’in AVFÖK’ü, 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 35,5 milyon €’ya kıyasla 866,8 milyon €’ya çıktı.

Ayrıca, Ocak-Eylül döneminde, şirketin ham çelik üretimi yıllık %17,1 artışla 5,07 milyon mt oldu.

Şirket, 2025 yılının sonunda hidrojen bazlı çelik üretimine başlamayı ve 2026 yılına kadar hidrojenle bir milyon mt’un üzerinde çelik üretmeyi beklediğini belirtti.

Salzgitter, 2021 yılında 9 milyar € satış geliri ve 600-700 milyon € vergi öncesi kâr elde etmeyi bekliyor.


Etiketler: çelik üretimi  Salzgitter  mali sonuçlar  Avrupa Birliği  ham çelik  Almanya  |  benzer haberler »


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