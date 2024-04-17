Hoa Phat’ın net kârı ve satış geliri birinci çeyrekte yükseldi

Çarşamba, 17 Nisan 2024 14:51:21 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte şirketin net kârı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 383 milyar VND seviyesine kıyasla 2,87 trilyon VND (112,97 milyon $) seviyesinde yer aldı ve böylelikle bu yıl için belirlenen hedefin %28,7’sine ulaşılmış oldu. Söz konusu dönemde şirketin satış geliri ise yıllık %15,7 artışla 31 trilyon VND (1,22 milyar $) seviyesine yükseldi.

Yılın ilk üç ayında Hoa Phat’ın toplam ham çelik üretimi yıllık %70 artarak 2,1 milyon mt’a çıktı. Öte yandan inşaat çeliği ve yüksek kaliteli çelik üretimi yıllık %10 artışla 956.000 mt ve sıcak rulo sac üretimi yıllık %67 artışla 805.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Aynı dönemde şirketin inşaat çeliği, kütük ve sıcak rulo sac satışları 2023 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla %34 yükselerek 1,85 milyon mt seviyesinde yer aldı.