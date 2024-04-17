﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hoa Phat’ın net kârı ve satış geliri birinci çeyrekte yükseldi

Çarşamba, 17 Nisan 2024 14:51:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte şirketin net kârı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 383 milyar VND seviyesine kıyasla 2,87 trilyon VND (112,97 milyon $) seviyesinde yer aldı ve böylelikle bu yıl için belirlenen hedefin %28,7’sine ulaşılmış oldu. Söz konusu dönemde şirketin satış geliri ise yıllık %15,7 artışla 31 trilyon VND (1,22 milyar $) seviyesine yükseldi.

Yılın ilk üç ayında Hoa Phat’ın toplam ham çelik üretimi yıllık %70 artarak 2,1 milyon mt’a çıktı. Öte yandan inşaat çeliği ve yüksek kaliteli çelik üretimi yıllık %10 artışla 956.000 mt ve sıcak rulo sac üretimi yıllık %67 artışla 805.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Aynı dönemde şirketin inşaat çeliği, kütük ve sıcak rulo sac satışları 2023 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla %34 yükselerek 1,85 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Kütük Ham Çelik Yarı Mamul Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

Hoa Phat’ın satışları 2023 yılında %7 düştü

09 Oca | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın inşaat çeliği satışları Kasım ayında tüketimin artmasıyla yükseldi

08 Ara | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın sıcak rulo sac satışları artan talep sayesinde Ekim ayında yükseldi

07 Kas | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın çelik satışları Mart ayında arttı

06 Nis | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın çelik satışları piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle 2022’de %7 düşüş gösterdi

06 Oca | Çelik Haberler

TÇÜD: Enerji maliyetleri makul seviyelere inerse Türkiye çelik sektörü iyileşme sürecine girebilir

01 Ara | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın çelik üretimi ve satışları zayıf talep nedeniyle Ekim ayında düştü

07 Kas | Çelik Haberler

Hoa Phat üçüncü çeyrekte net zarar kaydetti

01 Kas | Çelik Haberler

Vietnamlı Hoa Phat’ın satışları Ocak-Ağustos döneminde arttı, çelik tüketiminin iyileşmesi bekleniyor

13 Eyl | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın satış geliri ve net kârı ikinci çeyrekte düştü

01 Ağu | Çelik Haberler