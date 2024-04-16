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Hint SAIL’e ait BSP 2023-24 mali yılında ham çelik üretim rekoru kırdı

Salı, 16 Nisan 2024 13:26:25 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Bhilai Steel Plant’in (BSP) ham çelik üretimi 2023-24 mali yılında 2010-11 mali yılında kaydedilen rekor seviye 5,33 milyon mt’u aşarak 5,67 milyon mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu mali yılda BSP’nin nihai mamul üretimi, 2010-11 mali yılında kaydedilen bir önceki en yüksek seviye olan 4,43 milyon mt’a kıyasla 4,57 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin uzun çelik ray birimi Universal Rail Mill, 2022-23 mali yılında kaydedilen 790.000 mt’a kıyasla 853.000 mt üretim gerçekleştirdi.

Ayrıca üretim kapasitesi yıllık 900.000 mt seviyesinde yer alan Modex Unit Bar and Rod Mill’in üretimi, 2022-23 mali yılında kaydedilen 840.000 mt’a kıyasla 975.000 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 

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