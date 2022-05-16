Salzgitter’in satış gelirleri birinci çeyrekte %60,2 arttı

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 10:39:59 (GMT+3) | İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre şirket geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 76,6 milyon € net kâra kıyasla 368,8 milyon € net kâra elde ederken, satış gelirleri yıllık %60,2 artışla 3,35 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Salzgitter’in AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 202,8 milyon €’ya kıyasla 548,1 milyon €’ya çıktı.

Ayrıca birinci çeyrekte şirketin ham çelik üretimi yıllık %4,2 artışla 1,71 milyon mt oldu.

Açıklamaya göre şirket birkaç ay içinde yeni bir galvanizleme hattını ve hidrojen ile doğal gaz yakıtlı ilk doğrudan indirgeme tesisini devreye alacak.

Salzgitter 2022 yılında 11 milyar € satış geliri ve 750-900 milyon € vergi öncesi kâr elde etmeyi bekliyor.