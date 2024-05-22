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Salzgitter’in net kârı birinci çeyrekte sertçe düştü

Çarşamba, 22 Mayıs 2024 14:36:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 140,5 milyon €’a kıyasla 15 milyon € seviyesine gerilerken satış geliri ise fiyatlardaki düşüş sebebiyle yıllık %10,2 azalarak 2,68 milyar € seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Salzgitter’in AVFÖK’ü 2023 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 290 milyon €’ya kıyasla 126,4 milyon € seviyesinde yer aldı. Şirket, Avrupa ekonomisinin kötüleşmesinin çelik birimlerinin performansını çok olumsuz etkilediğini aktardı.

Öte yandan aynı çeyrekte Salzgitter’in ham çelik üretimi yıllık %5,9 artışla 1,68 milyon mt oldu.

Şirket ayrıca 2024 yılında satış gelirinin yaklaşık 10,5 milyar €, vergi öncesi kârının 100-175 milyon € ve AVFÖK’ünün de 550-625€ milyon seviyelerinde yer almasını bekliyor.


Etiketler: Ham Çelik Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Salzgitter 

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