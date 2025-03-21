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Salzgitter 2024 yılında net zarar kaydetti

Cuma, 21 Mart 2025 14:51:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group, 2024 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirket, 2023 yılında kaydedilen 204,1 milyon € net kâra kıyasla 347,9 milyon € net zarar açıklarken, satış geliri ise çelik ürünleri satışından elde edilen gelirin ve çelik siparişlerinin azalması sonucu yıllık %7,2 düşüşle 10 milyar € seviyesine geriledi. Bununla birlikte Salzgitter’in AVFÖK’ü, bir önceki yıl kaydedilen 677 milyon €’ya kıyasla 455,2 milyon € seviyesinde yer aldı.

2024 yılında şirketin ham çelik üretimi, 2023 yılında kaydedilen 5,71 milyon mt’a kıyasla %11,9 artarak 6,39 milyon mt seviyesine yükseldi.

Salzgitter, planlanan özel fonlara rağmen Almanya ekonomisindeki durgunluğun sona erme belirtisi göstermediğini ifade etti. Ancak yeni federal hükümetin devreye aldığı ekonomik teşvik paketlerinin yılın ikinci yarısında olumlu etkisinin olabileceğini dile getirdi. Ancak ABD hükümetinin ticarete ilişkin açıklamaları sebebiyle özellikle ihracata yönelik belirsizliğin arttığını da ekledi.

Öte yandan şirket, 2025 yılında satış gelirinin 9,5-10 milyar € ve AVFÖK’ünün 350-550 milyon € seviyelerinde yer almasını bekliyor.


Etiketler: Ham Çelik Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Salzgitter 

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