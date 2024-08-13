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Salzgitter ilk yarıda net zarar açıkladı

Salı, 13 Ağustos 2024 15:09:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group, bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, 2023 yılının ilk yarısında kaydedilen 160,2 milyon € net kâra kıyasla 18,6 milyon € net zarar açıklarken satış geliri ise fiyatlardaki düşüş sebebiyle yıllık %10,2 azalarak 5,24 milyar € seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Salzgitter’in AVFÖK’ü, satış fiyatlarındaki düşüş sebebiyle 2023 yılının aynı döneminde kaydedilen 429,3 milyon €’ya kıyasla 233,6 milyon € seviyesinde yer aldı. Şirket, özellikle Almanya ekonomisinin olumsuz seyrinin çelik birimlerinin performansını çok olumsuz etkilediğini aktardı.

Öte yandan aynı dönemde Salzgitter’in ham çelik üretimi yıllık %6,2 artışla 3,33 milyon mt seviyesine yükseldi.

Şirket ayrıca 2024 yılında satış gelirinin yaklaşık 10 milyar €, vergi öncesi kârı ile zararının eşitlenmesini ve AVFÖK’ünün de 400-500€ milyon seviyelerinde yer almasını bekliyor.

Salzgitter CEO’su Gunnar Groebler, “Almanya ekonomisi, yılın başından bu yana devamlılık gösteren bir toparlanma yaşamadı. 2024, Almanya çelik sektörü açısından en zorlu yıllardan biri olacakmış gibi duruyor. Operasyonel açıdan 2024 kayıp bir yıl gibi gözükse de stratejik anlamda büyük başarılar kaydettik. Mannesmann Stainless Tubes biriminin satışı, portföy yönetimimizdeki önemli adımlardan birini temsil ediyor. İkinci yarıda 125 milyon €’luk nakit girişi bekliyoruz. Rekabet gücümüz önünde engel teşkil eden mevcut ve gelecekteki zorluklarla başa çıkmak için gerekli olan değişim sürecine titizlikle devam edeceğiz. Stratejik ve yapısal değişikliklerin devamı gelecek,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: Ham Çelik Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Salzgitter 

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