Salzgitter birinci çeyrekte net zarar kaydetti

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 15 milyon € net kâra kıyasla 34,6 milyon € net zarar açıklarken, satış geliri ise fiyatlar ve satış tonajlarında yaşanan düşüş sebebiyle yıllık %13 azalarak 2,33 milyar € seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Salzgitter’in AVFÖK’ü 2024 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 126,4 milyon €’ya kıyasla 78,6 milyon € seviyesinde yer aldı. Şirket, jeopolitik ve ticari gerginliklerin yanı sıra ekonomideki ivme kaybının bu yılın birinci çeyreğini şekillendirdiğine dikkat çekti.

Öte yandan aynı çeyrekte Salzgitter’in ham çelik üretimi yıllık %7,5 düşerek 1,66 milyon mt seviyesine geriledi.

Şirket ayrıca 2025 yılında satış gelirinin yaklaşık 9,5-10,5 milyar € ve AVFÖK’ünün de 350-550€ milyon seviyelerinde yer almasını bekliyor.