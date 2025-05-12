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Salzgitter birinci çeyrekte net zarar kaydetti

Pazartesi, 12 Mayıs 2025 13:36:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 15 milyon € net kâra kıyasla 34,6 milyon € net zarar açıklarken, satış geliri ise fiyatlar ve satış tonajlarında yaşanan düşüş sebebiyle yıllık %13 azalarak 2,33 milyar € seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Salzgitter’in AVFÖK’ü 2024 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 126,4 milyon €’ya kıyasla 78,6 milyon € seviyesinde yer aldı. Şirket, jeopolitik ve ticari gerginliklerin yanı sıra ekonomideki ivme kaybının bu yılın birinci çeyreğini şekillendirdiğine dikkat çekti.

Öte yandan aynı çeyrekte Salzgitter’in ham çelik üretimi yıllık %7,5 düşerek 1,66 milyon mt seviyesine geriledi.

Şirket ayrıca 2025 yılında satış gelirinin yaklaşık 9,5-10,5 milyar € ve AVFÖK’ünün de 350-550€ milyon seviyelerinde yer almasını bekliyor.


Etiketler: Ham Çelik Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Salzgitter 

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