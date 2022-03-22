Salzgitter’in satış gelirleri 2021’de %37,7 arttı, 2022’de daha yüksek satış geliri bekleniyor

Salı, 22 Mart 2022 11:06:01 (GMT+3) | İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group 2021 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre şirket 2020 yılında kaydedilen 273,9 milyon € net zarardan 586,1 milyon € net kâra geçerken, satış gelirleri yıllık %37,7 artışla 9,76 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Salzgitter’in AVFÖK’ü 2020 yılında kaydedilen 176,1 milyon €’ya kıyasla 1,26 milyar €’ya çıktı.

Ayrıca 2021 yılında şirketin ham çelik üretimi yıllık %11,8 artışla 6,75 milyon mt oldu.

Şirket 2025 yılının sonunda hidrojen bazlı çelik üretimine başlamayı bekliyor ve 2033 yılına kadar tamamen hidrojenle çelik üretmeyi hedefliyor.

Salzgitter 2022 yılında 11 milyar € satış geliri ve 600-750 milyon € vergi öncesi kâr elde etmeyi bekliyor.