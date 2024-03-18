Salzgitter’in net kârı ve satış geliri 2023 yılında düştü

Pazartesi, 18 Mart 2024 14:13:35 (GMT+3) | İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group 2023 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin net kârı, bir önceki yıl kaydedilen 1,09 milyar €’ya kıyasla 204,1 milyon € seviyesinde yer alırken, satış geliri çelik fiyatlarındaki düşüş sebebiyle yıllık %14 azalarak 10,8 milyar € seviyesine indi. Bununla birlikte AVFÖK’ü 2022 yılında kaydedilen 1,62 milyar €’ya kıyasla 677 milyon € oldu.

Ayrıca şirketin ham çelik üretimi yıllık %6,5 düşerek 5,71 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yapılan açıklamada, 2023 yılına iyi bir başlangıç yapılmasının ardından çoğu piyasanın kötüleştiği belirtildi. Birçok çelik ürününün fiyatları, bir önceki yıl kaydedilen yüksek seviyelere kıyasla düşüş gösterdi ve son çeyrekte dip seviyeyi gördü. Şirket, şu an görülen hafif toparlanmanın devam etmesi halinde yıl içerisinde piyasanın kademeli bir şekilde iyileşeceğini öngörüyor.

Salzgitter 2024 yılında 10,5-11 milyar € satış geliri ve 250-300 milyon € vergi öncesi kâr elde etmeyi bekliyor.