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CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-10 Kasım döneminde %29 arttı

Perşembe, 14 Kasım 2024 09:36:47 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin perakende binek araç satışları 1-10 Kasım döneminde aylık %3 düşüş ve yıllık %29 artışla 567.000 adet seviyesinde yer aldı.

Elektrikli araç satışları ise aylık %10 ve yıllık %70 artışla 310.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın başından 10 Kasım’a kadar olan dönemde perakende binek satışları yıllık %3 artışla 18,40 milyon adet seviyesinde kaydedilirken elektrikli araç satışları %41 artışla 8,64 milyon adet oldu.

14 Kasım tarihinde Çin’in 2024 yılı içindeki elektrikli araç üretimi 10 milyon adede ulaşarak rekor kırdı. Ülke geçtiğimiz yılın tamamında toplam 9,59 milyon adet elektrikli araç üretmişti. Uzmanlar elektrikli araç üretiminin 2024’te 12 milyon adedi geçeceğini düşünüyor.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri Baosteel  

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