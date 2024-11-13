ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,2 yükseldi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 9 Kasım 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,2 artış ve yıllık %2,3 düşüşle 1,49 milyon mt oldu.

9 Kasım tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74,2 olurken, bu oran önceki hafta %73,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %73,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 9 Kasım tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,1 düşüşle ve %76 kapasite kullanım oranıyla 68,73 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,1 kapasite kullanım oranıyla 70,18 milyon mt olarak kaydedilmişti.