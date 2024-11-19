ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,6 geriledi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 16 Kasım 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,6 ve yıllık %3,8 düşüşle 1,47 milyon mt oldu.

16 Kasım tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73,1 olurken, bu oran önceki hafta %74,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %73,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 16 Kasım tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,1 düşüşle ve %76 kapasite kullanım oranıyla 70,20 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,1 kapasite kullanım oranıyla 71,71 milyon mt olarak kaydedilmişti.