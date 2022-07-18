Salzgitter ve Waelzholz düşük karbonlu çelik şerit için iş birliği yapıyor

Pazartesi, 18 Temmuz 2022 10:56:21 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, yine Almanya merkezli Waelzholz Group ile başlangıçta 2028 yılına kadar olmak üzere düşük karbonlu çelik şerit için ürünün geliştirilmesini ve tedarikini kapsayan bir ortaklık anlaşması imzaladı.

Her iki şirket de karbondan arındırma sürecinde çelik sektörünün dönüşüm sürecinde lider bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

Bu iş birliğiyle şirketler sürekli genişleyen bir düşük karbonlu çelik kaliteleri portföyü geliştirecek ve üretecek.

Açıklamaya göre, soğuk haddelenmiş çelik şerit üreten Waelzholz 2021 yılının yazında Salzgitter’in ürüne bağlı olarak karbon emisyonunun yaklaşık %71’inin önlenebildiği özel elektrik ark ocağında ürettiği çelik şeritin ilk müşterisi olmuştu.