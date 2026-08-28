Salzgitter farklı uygulamalarda kullanabilen aşınmaya dayanıklı TektoSal®450 çeliğini piyasaya sürdü

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG'nin bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH, müşterilere çelik şerit olarak sunulan aşınmaya dayanıklı yeni vasıflı çelik ürünü TektoSal®450'yi piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Yoğun aşınmaya maruz kalan uygulamalar hedefleniyor

Söz konusu ürünün hafriyat ve madencilik makineleri, damperli kamyonlar, tanklar, konteynerler ve mikser taşıma sistemlerinin yanı sıra ağırlıklı olarak aşınmaya maruz kalan diğer bileşenlerde kullanıma uygun olduğu ifade edildi. Ayrıca hava koşullarına karşı yüksek dayanım sunduğu da vurgulandı.

Şirket, TektoSal®450'yi kenarları kesilmemiş ve asitlenmemiş şerit çelik olarak 3-5 mm kalınlığında ve 900.1.500 mm genişliğinde tedarik ettiğini dile getirdi. Bununla birlikte kimyasal bileşimi sayesinde ürünün kolayca kaynaklanabildiğini ve hem boyuna hem de enine yönde yüksek bükme kabiliyeti sunduğunu belirtti.