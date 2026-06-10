Salzgitter, SALCOS® karbonsuzlaşma projesi için ilk büyük yeşil hidrojen tedarik anlaşmasını imzaladı

Alman enerji şirketi EWE ve Alman çelik üreticisi Salzgitter AG’nin bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH, yıllık 10.000 mt yeşil hidrojen tedarikini kapsayan uzun vadeli bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Söz konusu anlaşmanın, Almanya’nın hidrojen ekonomisi ve çelik üretiminin karbonsuzlaştırılması açısından önemli bir adım olduğu bildirildi.

Anlaşmanın hem EWE’nin Emden’de inşası devam eden 320 MW kapasiteli elektroliz tesisinde üretilecek hidrojen için imzalanan ilk büyük alım anlaşması hem de Salzgitter’in şirket dışındaki tedarikçilerle imzaladığı ilk büyük ölçekli hidrojen tedarik anlaşması olarak öne çıktığı vurgulandı.

Hidrojen teslimatlarının Almanya’nın ana hidrojen ağı üzerinden 2030 yılında başlamasının ve ilk etapta yedi yıllık sözleşme süresi boyunca devam etmesinin planlandığı ifade edildi.

Hidrojen düşük emisyonlu çelik üretimini destekleyecek

Yeşil hidrojenin, Salzgitter’in geleneksel yüksek fırın bazlı üretimden daha düşük emisyonlu doğrudan indirgeme teknolojisine geçişini hedefleyen SALCOS® programında önemli rol oynayacağı aktarıldı. Şirketler, anlaşma kapsamındaki hidrojen hacminin SALCOS® programının toplam hidrojen ihtiyacının yaklaşık %6,5’ini karşılayacağını dile getirdi.

Dönüşüm stratejisinin çelik üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı hedeflediği belirtilirken, Salzgitter’in doğrudan indirgeme tesisinin kömür ve kok yerine doğal gaz kullanıldığında emisyonları yaklaşık %60 azaltabildiğine dikkat çekildi. Şirket, uzun vadeli hedefinin ise üretimden kaynaklı yan ürünün karbondioksit yerine su olduğu tamamen yeşil hidrojen bazlı çelik üretimine geçmek olduğunu vurguladı.

Salzgitter, tam kapasiteye ulaşmış SALCOS® doğrudan indirgeme tesisinin hidrojen ihtiyacının yıllık 150.000 mt’a kadar çıkabileceğini söyledi. Bu talebin bir kısmını karşılamak amacıyla tesiste kurulması planlanan 100 MW’lık elektrolizör aracılığıyla yıllık yaklaşık 9.000 mt yeşil hidrojen üretmeyi hedeflediğinin ancak gelecekteki hidrojen ihtiyacının büyük bölümünün şirket dışındaki tedarikçilerden karşılanmasının gerekeceğini kaydetti.

Yasal çerçeveler zorluk yaratmaya devam ediyor

Her iki şirket de hidrojen yatırımlarına yönelik ilginin artmasına rağmen projelerin ekonomik fizibilitesinin büyük ölçüde yasal koşullara bağlı olduğunu vurguladı. Özellikle yenilenebilir hidrojenin tanımını ve sertifikasyonunu düzenleyen Avrupa Birliği’nin Biyolojik Olmayan Yenilenebilir Yakıtlar (RFNBO) çerçevesine ilişkin endişeler dile getirildi. EWE ve Salzgitter, Almanya’nın hidrojen ekonomisinin gelişimini hızlandırmak ve sanayide karbonsuzlaşma yatırımlarını desteklemek amacıyla daha esnek düzenlemeler talep etti.

Ayrıca projenin, federal ve eyalet hükümetleri tarafından sağlanan önemli desteklerden de yararlandığı paylaşıldı. Alman federal hükümeti, SALCOS® programı kapsamında Salzgitter’in çelik üretimini karbonsuzlaştırma çalışmalarına destek olmak amacıyla 925 milyon € kaynak ayırırken, EWE’nin Emden’deki yeşil hidrojen üretim projesine 267 milyon € destek verildiği aktarıldı.