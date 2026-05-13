Salzgitter 2026’nın ilk çeyreğinde net kâra döndü

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 34,6 milyon € net zara kıyasla 81,9 milyon € net kâr açıklarken, satış geliri ise yıllık %0,7 artarak 2,35 milyar € seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Salzgitter’in AVFÖK’ü 2025 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 78,6 milyon €’ya kıyasla 195,9 milyon € seviyesinde yer aldı.

Öte yandan aynı çeyrekte Salzgitter’in ham çelik üretimi yıllık %1,1 yükselerek 1,57 milyon mt seviyesine çıktı.

Şirket ayrıca 2026 yılında satış gelirinin yaklaşık 9,5 milyar € seviyesinde yer almasını beklediğini de bildirdi.

Salzgitter CFO’su Birgit Potrafki, devam eden jeopolitik zorluklara rağmen 2026 yılının başlangıcının olumlu olduğunu söyledi. Tüm birimlerin kârlılıktaki iyileşmeye katkı sağladığını belirtti. Ayrıca şirketin P28 performans programının desteğiyle güçlü sonuçlar elde edildiğine de dikkat çekti. Söz konusu program sayesinde 43 milyon €’luk ek maliyet tasarrufu sağlandığını vurguladı.

Potrafki, Salzgitter’in Aurubis AG’deki hissesinin, değerli metal fiyatlarındaki güçlü seyir sayesinde elde edilen olağanüstü sonuçların desteğiyle kâr artışına en büyük katkıyı sunduğunu ifade etti. Bununla birlikte şirketin, yılın başlangıcından bu yana net finansal pozisyonunda kayda değer bir iyileşme görüldüğünü açıkladı. Son olarak 2026 yılına güçlü bir başlangıç yapılmasının yılın geri kalanına ilişkin beklentilere duyulan güveni artırdığını ve bu nedenle şirketin kâr tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini ekledi.