Salzgitter 2026'nın Ocak-Eylül döneminde net kâra dönerken, ham çelik üretimi %11,3 arttı

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group, bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin yayımladığı mali sonuçlarında özellikle Orta Doğu'da devam eden çatışmalar sebebiyle yaşanan jeopolitik belirsizliklerin yanı sıra Almanya ve Avrupa'da ekonomik faaliyetlerin durgun seyretmesi ve talebin zayıf kalmasının söz konusu dönemi şekillendirdiğini ifade etti. Bununla birlikte zorlu piyasa koşullarına rağmen iş birimlerinin performansı ve bağlı kuruluşu Aurubis'ten gelen güçlü katkı sayesinde mali sonuçlarının önemli ölçüde iyileştiğine dikkat çekti. Ayrıca AB'nin revize edilen ticareti koruma önlemleri ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) uygulamaya alınmasının Avrupalı çelik üreticileri için rekabet koşullarını iyileştirdiğini belirtti.

Salzgitter, gelecekteki konumunu güvence altına almak amacıyla birimlerinin performansını sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmek için tasarlanan “P28” adlı kâr artırma programını uygulamaya devam ettiğini belirtti. Bununla birlikte bir önceki “Performance 2026” programında alınan önlemler de dahil olmak üzere 2028 yılına kadar tedarik, lojistik, satış ve teknoloji alanlarında yapılacak verimlilik ve süreç iyileştirmelerinin toplam 575 milyon € katkı sağlamasını beklediğini bildirdi. P28 programının 2026 yılının ilk dokuz ayında 146 milyon € tutarında kalıcı iyileşme sağladığını ve böylece yılın tamamı için belirlenen 122 milyon € hedefini aştığını vurguladı. Ayrıca programın başlatıldığı 2024 yılından bu yana sağlanan toplam iyileştirmenin, önceki programdan elde edilen 134 milyon € da dahil olmak üzere yaklaşık 390 milyon € seviyesine ulaştığını açıkladı.

Bu yılın ilk dokuz ayında şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 46,5 milyon € net zarara kıyasla 177,2 milyon € net kâr açıklarken, satış geliri ise yıllık %6,8 artarak 7,33 milyar € seviyesine yükseldi. Bununla birlikte Salzgitter'in AVFÖK'ü, 2025 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 224 milyon €'ya kıyasla 534,9 milyon € seviyesine yükseldi. Salzgitter, satış gelirindeki artışın başlıca nedenlerinin 2026'nın Temmuz ayında tamamı satın alınan Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH'nin (HKM) konsolide mali sonuçlara tam olarak dahil edilmesi ve yükselen satış fiyatları olduğunu belirtti.

Öte yandan aynı dönemde şirketin ham çelik üretimi yıllık %11,3 artarak 4,90 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artışın temel olarak HKM'nin konsolide sonuçlara tam olarak dahil edilmesinden kaynaklandığı belirtildi. Bununla birlikte Salzgitter'in haddelenmiş çelik üretimi yıllık %1,6 artışla 3,40 milyon mt seviyesine yükselirken, çelik sevkiyatları da yıllık %11,3 artarak 4,81 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yatırımlarına ilişkin olarak Salzgitter, SALCOS® karbonsuzlaşma programının ilk aşaması kapsamındaki inşaat çalışmalarının ilerlemeye devam ettiğini vurguladı. Şirket, Salzgitter tesisinde doğrudan indirgeme tesisi, 100 MW kapasiteli elektroliz tesisi ve elektrik ark ocağı inşa ettiğini, yeni tesislerin düşük emisyonlu ham çelik üretim kapasitesinin yıllık yaklaşık 2 milyon mt seviyesinde yer almasının beklendiğini bildirdi. Yeni üretim yöntemiyle ilk çeliğin 2027 yılının ikinci yarısında üretilmesinin planlandığını aktardı. Ayrıca HKM'nin 2026'nın Ağustos ayında Duisburg'daki elektrik ark ocağı yatırımını hayata geçirmeye başladığını kaydetti. Üretim kapasitesi yıllık 2,5 milyon mt'a kadar çıkacak olan yeni ocağın 2029 yılında tamamlanması planlanırken, HKM'nin yüksek fırın A'yı 2026 yılının üçüncü çeyreği sonunda kalıcı olarak devre dışı bıraktığı ifade edildi.

Salzgitter ayrıca 2026 yılında satış gelirinin yaklaşık 10 milyar € seviyesinde yer almasını beklediğini bildirdi. Daha önce 725-825 milyon € olarak açıkladığı düzenlenmiş AVFÖK tahminini 800-875 milyon € seviyesine yükseltirken, düzenlenmiş vergi öncesi kârının ise 400-475 milyon € aralığında gerçekleşmesini öngördüğünü ekledi.