Salzgitter yeşil çelik üretimine geçişi hızlandırmak için Almanya'nın en büyük elektrik ark ocağına yatırım yapıyor

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, yakın zaman önce devraldığı bağlı kuruluşu Hüttenwerke Krupp-Mannesmann GmbH'de (HKM) yeni bir elektrik ark ocağının inşasına yönelik anlaşma imzalayarak Duisburg'daki tesisin düşük emisyonlu çelik üretimine geçişi açısından önemli bir adım attığını duyurdu.

HKM ile İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Tenova arasında imzalanan anlaşmanın elektrik ark ocağının yanı sıra yardımcı tesislerin tedarikini, kurulumunu ve devreye alınmasını kapsadığı ifade edildi. İnşaat çalışmalarının bu yılın Ağustos ayında başlamasının ve tesisin ise 2029 yılında devreye alınmasının planlandığı bildirildi.

Almanya'nın en büyük elektrik ark ocağı

Salzgitter, yeni elektrik ark ocağının 285 mt sıvı çelik ve yıllık 2,5 milyon mt'a varan üretim kapasitesiyle Almanya'nın en büyük, Avrupa Birliği'nin ise ikinci en büyük elektrik ark ocağı olacağına dikkat çekti. Ayrıca tesiste yıllık yaklaşık 2 milyon mt çelik üretilmesinin planlandığını da aktardı.

Sanayi ve İklim Eylemi Federal Destek Programı kapsamında projenin Almanya federal hükümeti ile Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti hükümetinden 200 milyon € finansman desteği aldığı ve bu desteğin projenin Almanya çelik sektörünün karbonsuzlaşması açısından taşıdığı stratejik önemi ortaya koyduğu vurgulandı.

Salzgitter CEO'su Gunnar Groebler, projeyle birlikte HKM'nin grubun düşük emisyonlu çelik stratejisine entegre edildiğini, Duisburg tesisinin uzun vadeli geleceğinin güçlendirildiğini ve Salzgitter'in yeşil çelik tedarikçisi konumunun pekiştirildiğini kaydetti.

Tenova teknolojisi enerji verimliliğini artıracak

Yeni ekipmanda Tenova'nın, ocağın konveyör sistemi aracılığıyla kesintisiz şekilde hurdayla beslenmesini sağlayan Consteel® teknolojisinin kullanılacağı dile getirildi. Bu prosesin, hurdanın ön ısıtılmasında baca gazlarından elde edilen atık ısıyı kullanarak enerji verimliliğini iyileştireceği, azami elektrik talebini düşüreceği ve üretkenliği artıracağı paylaşıldı.

Bununla birlikte elektrik ark ocağının doğrudan indirgenmiş demir (DRI), sıcak briketlenmiş demir (HBI) ve hurda dahil olmak üzere farklı hammaddeleri esnek şekilde kullanabileceği ve bu sayede farklı çelik kalitelerini üretebileceği vurgulandı.

Ayrıca proje kapsamında konveyör tabanlı hurda besleme sistemi, ocak transformatörü, su soğutma sistemi, elektrik transformatörleri ve baca gazı arıtma sisteminin de kurulacağı bildirildi.