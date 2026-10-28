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Salzgitter düşük emisyonlu çelik üretimini desteklemek için elektrik altyapısını güçlendiriyor

Çarşamba, 28 Ekim 2026 11:09:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, iletim sistemi operatörü TenneT Germany'nin Aşağı Saksonya eyaletindeki Salzgitter kentinde yeni bir endüstriyel elektrik hattını resmi olarak devreye aldığını ve hattın SALCOS® programı kapsamında şirketin düşük emisyonlu çelik üretimine geçişini destekleyeceğini duyurdu.

Yeni hattın Salzgitter'in sanayi tesislerine ek elektrik iletim kapasitesi sağlayarak çelik üretim süreçlerinde elektrik kullanımının artmasını destekleyeceği ve bölgenin elektrik arz güvenliğini güçlendireceği belirtildi.

SALCOS®'un ilk aşamasının 2027'de tamamlanması planlanıyor

Salzgitter Flachstahl GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Heike Denecke-Arnold, SALCOS® programının ilk aşamasında sona yaklaşıldığını ve bu aşamanın 2027 yılında tamamlanmasının planlandığını belirtti. Aynı dönemde elektrik ark ocağı dahil olmak üzere yeni üretim tesislerinin faaliyete geçmesinin beklendiğini paylaştı. Düşük emisyonlu çelik üretimine geçişle elektrik talebinin önemli ölçüde artacak olması nedeniyle yeni elektrik hattının SALCOS® programının hayata geçirilmesi açısından gerekli olduğunu vurguladı.

Salzgitter, mevcut 220 kV'luk elektrik şebekesinin bölgedeki sanayi tesislerinin elektrik tüketiminde uzun vadede beklenen artışı karşılamak için yeterli olmayacağını dile getirdi. Ayrıca yeni altyapının, Liedingen ve Bleckenstedt/Süd trafo merkezlerini birbirine bağlayan yaklaşık 10 km uzunluğunda 380 kV'luk bir havai elektrik iletim hattından oluştuğunu da aktardı.

Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Salzgitter 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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