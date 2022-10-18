Salzgitter ve Sunfire yeşil hidrojen projesini tamamladı

Salı, 18 Ekim 2022 11:11:11 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group Alman elektroliz üreticisi Sunfire ile birlikte yeşil çelik üretiminde kullanılacak yaklaşık 100 ton yeşil hidrojen üretim rekoruyla AB tarafından finanse edilen Yeşil Endüstriyel Hidrojen (GrlnHy2.0) projesini tamamladıklarını açıkladı.

Şirketin bağlı kuruluşu Salzgitter Mannesmann Forschung’un Yetkilisi Alexander Redenius, “GrInHy2.0, karbonu azaltılmış çelik üretimine yönelik SALCOS projemizin önemli bir parçası. Yeşil hidrojen karbon emisyonunu çok verimli bir şekilde azalttığı için düşük karbonlu çelik üretiminde gerekiyor. GrInHy2.0 projesiyle elektrolizin üretim süreçlerimize entegrasyonu konusunda değerli bilgiler edindik,” dedi.

Üretilen yeşil hidrojen doğrudan şirketin bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl’ın hidrojen ızgarasına gönderiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 100 ton hidrojen gazının tavlama işlemlerinde ve çelik üretimi için galvanizleme tesislerinde kullanıldığı bildirildi.