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Salzgitter ve Mubea sürdürülebilir çelik üretimine yönelik iş birliği yapıyor

Çarşamba, 23 Kasım 2022 10:40:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group’un bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH, Alman otomotiv tedarikçisi Mubea ile sürdürülebilir çelik üretimi, yeşil çelik işleme ve geri dönüşüm konularında iş birliği yapmak için bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Mubea önümüzdeki yıllarda yeşil çelik ürün kullanımını önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Buna ek olarak, şirket karbon emisyonunu 2025 yılına kadar en az %25 oranında azaltmayı hedefliyor. Bu nedenle Mubea, Salzgitter’in SALCOS® - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programına odaklanıyor. Salzgitter 2033 yılı itibarıyla karbonsuz çelik üretimi gerçekleştirmek için 2025 yılının sonundan itibaren hidrojen bazlı çelik üretimi yapmayı planlıyor. Ayrıca Salzgitter halihazırda elektrik ark ocaklarında hurda kullanarak düşük karbonlu çelik ürünler üretiyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Salzgitter 

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