Salzgitter tarihindeki en iyi ilk yarı sonuçlarını elde etti

Cuma, 12 Ağustos 2022 10:44:21 (GMT+3) | İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group, bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket tarihindeki en yüksek ilk yarı sonucunu elde etti.

Şirket 2021 yılının ilk yarısında kaydedilen 230,6 milyon € net kârdan 781 milyon € net kâra geçerken, satış gelirleri yıllık %49,6 artışla 6,63 milyar € seviyesinde kaydedildi. Salzgitter’in AVFÖK’ü bu yılın ilk yarısında, 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 478,6 milyon €’ya kıyasla 1,13 milyar €’ya çıktı.

Ayrıca söz konusu dönemde şirketin ham çelik üretimi yıllık %1,1 düşüşle 3,34 milyon mt oldu.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Salzgitter’in denetim kurulu SALCOS® programının ilk geliştirme aşaması için 700 milyon €’nun üzerindeki yatırımı onayladı. Bu yatırım şirketin 1998 yılından bu yana yapacağı en büyük yatırım olacak.

Salzgitter’in CEO’su Gunnar Groebler, “2025 yılının sonunda SALCOS® programında üretilen ilk tonajları müşterilerimize ulaştırmak istiyoruz. Salzgitter’in entegre çelik tesislerinin düşük karbonlu ham çelik üretimine tamamen geçişi 2033 yılına kadar tamamlanmış olacak. Bu geçişle her yıl üretilen yaklaşık sekiz milyon ton karbon emisyonunu %95’ten fazla azaltacağız. Sonucunda da Almanya’nın mevcut salımı %1 düşmüş olacak,” şeklinde konuştu.

Şirket bu yılın tamamında satış gelirlerinin 13 milyar €’nun üzerinde ve AVFÖK’ünün 1,4-1,6 milyar € aralığında yer almasını bekliyor.