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Salzgitter Iberdrola’dan yeşil elektrik temin edecek

Cuma, 03 Mayıs 2024 11:52:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH ile İspanyol enerji üreticisi Iberdrola’nın bağlı kuruluşu Iberdrola Germany’nin 15 yıllık uzun vadeli bir enerji alım anlaşması imzaladığını açıkladı. Iberdrola’nın tedarik edeceği yeşil elektrik, gelecekte düşük karbonlu çelik üretimi gerçekleştirmek ve sektörü karbondan arındırmak için kullanılacak.

Iberdrola Germany, Saksonya-Anhalt’ta inşa edeceği ülkenin ikinci büyük ölçekli fotovoltaik sisteminden toplam 900 GWh’nin üzerinde yeşil elektrik tedarik edecek. 60 MWp kurulu güce sahip olacak yeni güneş enerjisi projesinin 2025 yılında devreye alınması bekleniyor.

2023 yılında Salzgitter Flachstal GmbH ve Iberdrola 114 MW rüzgar enerjisi için 15 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Salzgitter 

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