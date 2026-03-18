Salzgitter düşük karbonlu çelik çözümlerini genişletmek için “İnşaat Girişimi”ni başlattı

Çarşamba, 18 Mart 2026 11:25:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter AG, entegre çelik çözümleri ve düşük emisyonlu ürünler sunarak inşaat sektöründeki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan yeni “İnşaat Girişimi”ni başlattığını açıkladı.

Söz konusu girişim, müşteriler, planlamacılar ve inşaat şirketleri için grubun tüm hizmet portföyüne merkezi erişim sağlamayı hedefliyor.

Bu adım, şirketin çelik ürünlerini karbonsuzlaşma hedefleri ve inşaat sektöründeki değişen ihtiyaçlarla uyumlu hale getirme stratejisini yansıtırken büyük ölçekli projelerde çözüm ortağı rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

İnşaat sektörü için entegre çelik çözümleri

Girişim kapsamında Salzgitter, grup şirketlerinin yetkinliklerini bir araya getirerek inşaat ve altyapı projeleri için koordineli ürün, hizmet ve teknik uzmanlık sunacak. Şirket, grup içi entegrasyonun artırılmasının proje yürütme süreçlerini daha verimli hale getireceğini ve güvenilir işleyiş sağlayarak müşterileri inşaat değer zinciri boyunca destekleyeceğini belirtti.

Girişimin temel unsurlarından biri, Salzgitter’in daha geniş kapsamlı karbonsuzlaşma stratejisinin bir parçası olan SALCOS® programı kapsamında sunulan düşük emisyonlu çelik ürünleri olacak.

Altyapı ve döngüsel ekonomi çözümlerine destek

Salzgitter, söz konusu girişimin:

  • karbonu azaltılmış çelik ürünlerini,
  • teknolojik uzmanlığı,
  • güvenilir tedarik zincirlerini bir araya getirirken, aynı zamanda inşaat çözümlerine döngüsel ekonomi prensiplerini entegre ettiğini belirtti.

Şirket, bu girişimin Almanya’da altyapı projelerinin sürdürülebilir şekilde genişletilmesini desteklemeyi amaçladığını ifade etti.


