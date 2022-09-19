Salzgitter düşük karbonlu çelik üretimi programı için Almanya hükümetinden finansman alacak

Pazartesi, 19 Eylül 2022 11:31:52 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, Lower Saxony eyalet hükümeti ile Alman federal hükümetinin SALCOS® - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programının finansman maliyetini paylaşmak için bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Bu anlaşma, şirketin denetim kurulunun SALCOS® programı için 723 milyon €’luk yatırımı onaylamasının ardından imzalandı.

SALCOS® dönüşüm programının ilk aşamasının tam olarak uygulanabilmesi için AB Komisyonu’nun onayı bekleniyor.

SALCOS® programının hedefi Salzgitter’in çelik üretimini 2033 yılına kadar üç aşamada tamamen düşük karbonlu ham çelik üretimine geçirmek. Yıllık 1,9 milyon mt ham çelik kapasitesine sahip olacak ilk aşamanın 2025 yılının sonuna kadar devreye alınması planlanıyor. Program kapsamında yüksek fırınların ve konvertörlerin kademeli olarak yerini alacak iki doğrudan indirgeme tesisi ve üç elektrik ark ocağı inşa edilecek. Böylece koklaşabilir taş kömürüne dayalı çelik üretiminden hidrojen bazlı çelik üretimine geçilecek. Mevcut yıllık yaklaşık 8 milyon mt karbon emisyonunun %95’i oranında azaltılması bekleniyor. Bu oran Almanya’nın karbon emisyonunun yaklaşık %1’ine karşılık geliyor.