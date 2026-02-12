 |  Giriş 
Salzgitter, Thyrolf & Uhle devralımıyla savunma sanayindeki varlığını güçlendiriyor

Perşembe, 12 Şubat 2026 11:15:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, savunma sanayindeki varlığını güçlendirme stratejisi kapsamında Dessau-Roßlau merkezli orta ölçekli çelik işleme şirketi Thyrolf & Uhle GmbH’yi satın aldığını duyurdu.

Çelik işleme kapasitesi yıllık 12.000 mt’un üzerinde yer alan Thyrolf & Uhle’nin, kendi segmentindeki en verimli üreticiler arasında yer aldığı ifade edildi. Devralımla birlikte Salzgitter’in teknik kabiliyetlerini artırması ve büyüyen Avrupa savunma sanayindeki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

Güvenlik uygulamalarına yönelik çelik işleme sertifikaları ön planda

Thyrolf & Uhle’nin savunma uygulamalarında kullanılan çelik kalitelerini işlemeye yönelik sertifikalarının olmasının anlaşmanın en önemli stratejik noktalarından biri olarak öne çıktığı dile getirildi. Bu sertifikalar sayesinde Salzgitter’in, savunma sanayi ve güvenlik sektörüne yönelik ürün yelpazesini genişletebileceği vurgulandı.

Thyrolf & Uhle’nin 400, 450, 500 ve 600 SECURE® gibi çelik kalitelerini işleyebildiği aktarıldı. Söz konusu kalitelerin, altyapı koruma sistemlerinin yanı sıra sivil ve askeri araçların bileşenleri ve montaj parçalarının imalatında kullanıldığı paylaşıldı. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Almanya ve Avrupa genelinde bu tür uygulamalara yönelik talebin arttığına dikkat çekildi.

Sürecin yasal onaylara tabi olduğu belirtilirken, işleme ilişkin finansal detaylar ise açıklanmadı.


