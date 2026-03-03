Salzgitter, Almanya’nın hidrojen ağı için boru hattı tedarik sözleşmeleri imzaladı

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, Almanya’nın hidrojen ağının bir parçasını oluşturacak yeni hidrojen boru hattının inşası için ONTRAS Gastransport GmbH ile hat borusu tedarik sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.

Sözleşmeler kapsamında Salzgitter’in bağlı kuruluşlarından Mannesmann Grossrohr’un 70,6 km uzunluğunda, yaklaşık 18.000 mt’a eş değer ve Mannesmann Line Pipe’ın ise 38,2 km uzunluğunda, yaklaşık 6.000 mt’a eş değer hat borusu teslim edeceği dile getirildi.

Hidrojen hattı projesi yeşil çeliğe geçişi destekliyor

Tedarik edilecek boruların, Wefensleben’den Salzgitter’e ve Angersdorf’tan Preußlitz’e uzanacak FGL 702 hidrojen boru hattı projesi kapsamında kullanılacağı aktarıldı.

Söz konusu projenin hem Almanya’nın hidrojen ağı ve enerji dönüşümünde stratejik rol oynadığı hem de Salzgitter’in SALCOS® düşük emisyonlu çelik üretim programıyla doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı. Şirket, bu program kapsamında entegre çelik tesislerinde kademeli olarak düşük emisyonlu üretim rotalarına geçiş yaptığına dikkat çekti.

Teknik özellikler ve teslimat takvimi

Mannesmann Grossrohr’un, 813 mm çapında, dış yüzeyi üç katmanlı polietilen ve iç yüzeyi epoksi Flowcoat kaplamalı borular tedarik edeceği dile getirildi. Bu hattın yaklaşık 4,5 kilometrelik bölümünde ek olarak cam elyaf takviyeli plastik kaplama uygulanacağı paylaşıldı.

Mannesmann Line Pipe’ın ise 610 mm çapında ve 18 metre uzunluğunda borular teslim edeceği, aynı zamanda bu borularda hidrojenin taşındığı esnada sürtünme kayıplarını en aza indirgemek amacıyla üç katmanlı polietilen dış kaplama ve Flowcoat iç kaplama kullanılacağı aktarıldı. Ayrıca hattın yaklaşık 6 kilometrelik bölümüne cam elyaf takviyeli plastik kaplama uygulanacağı da bildirildi.

Boru teslimatlarının 2027’nin Şubat ayında başlaması ve teslimatın önceden belirlenen depolama sahalarına gerçekleştirilmesi planlanıyor.