 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Salzgitter,...

Salzgitter, Almanya’nın hidrojen ağı için boru hattı tedarik sözleşmeleri imzaladı

Salı, 03 Mart 2026 12:05:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, Almanya’nın hidrojen ağının bir parçasını oluşturacak yeni hidrojen boru hattının inşası için ONTRAS Gastransport GmbH ile hat borusu tedarik sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.

Sözleşmeler kapsamında Salzgitter’in bağlı kuruluşlarından Mannesmann Grossrohr’un 70,6 km uzunluğunda, yaklaşık 18.000 mt’a eş değer ve Mannesmann Line Pipe’ın ise 38,2 km uzunluğunda, yaklaşık 6.000 mt’a eş değer hat borusu teslim edeceği dile getirildi.

Hidrojen hattı projesi yeşil çeliğe geçişi destekliyor

Tedarik edilecek boruların, Wefensleben’den Salzgitter’e ve Angersdorf’tan Preußlitz’e uzanacak FGL 702 hidrojen boru hattı projesi kapsamında kullanılacağı aktarıldı.

Söz konusu projenin hem Almanya’nın hidrojen ağı ve enerji dönüşümünde stratejik rol oynadığı hem de Salzgitter’in SALCOS® düşük emisyonlu çelik üretim programıyla doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı. Şirket, bu program kapsamında entegre çelik tesislerinde kademeli olarak düşük emisyonlu üretim rotalarına geçiş yaptığına dikkat çekti.

Teknik özellikler ve teslimat takvimi

Mannesmann Grossrohr’un, 813 mm çapında, dış yüzeyi üç katmanlı polietilen ve iç yüzeyi epoksi Flowcoat kaplamalı borular tedarik edeceği dile getirildi. Bu hattın yaklaşık 4,5 kilometrelik bölümünde ek olarak cam elyaf takviyeli plastik kaplama uygulanacağı paylaşıldı.

Mannesmann Line Pipe’ın ise 610 mm çapında ve 18 metre uzunluğunda borular teslim edeceği, aynı zamanda bu borularda hidrojenin taşındığı esnada sürtünme kayıplarını en aza indirgemek amacıyla üç katmanlı polietilen dış kaplama ve Flowcoat iç kaplama kullanılacağı aktarıldı. Ayrıca hattın yaklaşık 6 kilometrelik bölümüne cam elyaf takviyeli plastik kaplama uygulanacağı da bildirildi.

Boru teslimatlarının 2027’nin Şubat ayında başlaması ve teslimatın önceden belirlenen depolama sahalarına gerçekleştirilmesi planlanıyor.


Etiketler: Boru Borular Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Salzgitter 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı çelik boru teklifleri yükseldi, Orta Doğu'daki kriz iç piyasayı baskılayabilir

04 Mar | Boru

Vallourec Kuzey Amerika’dan güçlü talep ve dış pazarlarda zayıf ilk yarı ile 2026 için karışık görünüm bekliyor

04 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2025’in Aralık ayında %14,6 düşüş kaydetti

04 Mar | Çelik Haberler

ABD OCTG boru ithalatında uygulanan vergilere yönelik hile tespit etti

03 Mar | Çelik Haberler

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 yılı Şubat ayının ortasında %0,1 düştü

03 Mar | Çelik Haberler

Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düştü - 9. Hafta, 2026

03 Mar | Çelik Haberler

ABD Türkiye’den ithal büyük çaplı kaynaklı boru için telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

27 Şub | Çelik Haberler

Borusan Boru 2025'te net kâr kaydetti, satış tonajı ve geliri yukarı yönlü

27 Şub | Çelik Haberler

Çin’de yerel boru fiyatları tatil sonrasında değişmedi

26 Şub | Boru

Jingdong Steel’in Cezayir’deki 500 milyon $’lık projesi %60 tamamlandı

25 Şub | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  13 - 219,1 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 8 mm
ERGEN ZIRAAT MAK. SAN. TIC. LTD.STI.
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  10,2 - 660 mm
Et Kalınlığı:  1,6 - 14,2 mm
ERGEN ZIRAAT MAK. SAN. TIC. LTD.STI.
Teklifi Gör
ERW Boyuna Kaynaklı Siyah Boru
Dış Çap:  21,3 - 273 mm
Et Kalınlığı:  2,65 - 5 mm
ERGEN ZIRAAT MAK. SAN. TIC. LTD.STI.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis