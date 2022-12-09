Salzgitter, çelik distribütörü EMW’ye yeşil çelik tedarik edecek

Cuma, 09 Aralık 2022 10:09:06 (GMT+3) | İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group, Almanya merkezli çelik distribütörü EMW Stahl Service GmbH’e belirli miktarda yeşil çelik tedarik etmek üzere bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

SALCOS® Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programı kapsamında düşük karbonlu çelik üretimine geçilmesinin ardından şirket ilk teslimatı gerçekleştirecek.

EMW Stahl Service GmbH önümüzdeki yıllarda yeşil çelik ürün satışlarını artırmayı planlıyor.

Öte yandan, Salzgitter çelik üretimini 2025 yılının sonundan itibaren kademeli olarak hidrojen bazlı üretime geçirecek. Şirket 2033 yılından itibaren karbonsuz çelik üretmeyi hedefliyor.