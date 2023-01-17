Salzgitter Alman ev aletleri üreticisine yeşil çelik tedarik edecek

Salı, 17 Ocak 2023 11:29:07 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group’un bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH, Alman ev aletleri üreticisi BSH Hausgeräte GmbH’e 2025 yılının sonundan itibaren SALCOS® - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programı kapsamında üretilen yeşil çeliği tedarik etmek üzere bir mutabakat anlaşması imzaladı.

BSH 2021 yılından bu yana Salzgitter Flachstahl GmbH’den temin ettiği yeşil çelik ile karbon emisyonunu %66’dan fazla azalttı.

Salzgitter SALCOS programıyla 2033 yılına kadar toplam karbon emisyonunu %95 oranında azaltmayı planlıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yıl şirket otomotiv sektörü, soğuk haddeciler ve beyaz eşya üreticileri de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde çok sayıda şirketle benzer ortaklık anlaşmaları imzalamıştı.