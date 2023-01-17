﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Salzgitter Alman ev aletleri üreticisine yeşil çelik tedarik edecek

Salı, 17 Ocak 2023 11:29:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group’un bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH, Alman ev aletleri üreticisi BSH Hausgeräte GmbH’e 2025 yılının sonundan itibaren SALCOS® - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programı kapsamında üretilen yeşil çeliği tedarik etmek üzere bir mutabakat anlaşması imzaladı.

BSH 2021 yılından bu yana Salzgitter Flachstahl GmbH’den temin ettiği yeşil çelik ile karbon emisyonunu %66’dan fazla azalttı.

Salzgitter SALCOS programıyla 2033 yılına kadar toplam karbon emisyonunu %95 oranında azaltmayı planlıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yıl şirket otomotiv sektörü, soğuk haddeciler ve beyaz eşya üreticileri de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde çok sayıda şirketle benzer ortaklık anlaşmaları imzalamıştı.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Salzgitter 

Benzer Haber ve Analizler

Salzgitter Alman çelik servis merkezine yeşil çelik tedarik edecek

23 Ara | Çelik Haberler

Salzgitter, çelik distribütörü EMW’ye yeşil çelik tedarik edecek

09 Ara | Çelik Haberler

Salzgitter üretim süreçlerinin dijital dönüşümünü hızlandıracak

08 Ara | Çelik Haberler

Salzgitter 15 yıllık yeşil elektrik alım anlaşması imzaladı

24 Kas | Çelik Haberler

Salzgitter ve Mubea sürdürülebilir çelik üretimine yönelik iş birliği yapıyor

23 Kas | Çelik Haberler

Salzgitter 2022 için AVFÖK beklentisini düşürdü

16 Kas | Çelik Haberler

Salzgitter yeni 3 No’lu sıcak galvanizleme hattıyla piyasadaki konumunu güçlendirecek

11 Kas | Çelik Haberler

Salzgitter 2025’ten itibaren Miele’ye düşük karbonlu çelik tedarik edecek

31 Eki | Çelik Haberler

Salzgitter ve Sunfire yeşil hidrojen projesini tamamladı

18 Eki | Çelik Haberler

Avrupa Komisyonu Salzgitter’in düşük karbonlu çelik programını desteklemeye yönelik finansmanı onayladı

05 Eki | Çelik Haberler